DE มุ่งพัฒนา "ซอฟเวอเรน เอไอ" บนพื้นฐานข้อมูลคุณภาพ - มั่นคงปลอดภัย

น.ส.ชมภารี ชมภูรัตน์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า การพัฒนา ซอฟเวอเรน เอไอ หรือ อธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ ที่ประเทศสามารถสร้าง พัฒนา และกำกับดูแล เอไอของตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเพียงอย่างเดียว เป็นวาระสำคัญของประเทศไทย โดยมุ่งสร้างขีดความสามารถในการพัฒนา และกำกับดูแลเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมูลคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้การใช้ เอไอ เกิดประโยชน์อย่างมั่นคง ปลอดภัย และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบนิเวศด้านข้อมูลและ เอไอ อย่างยั่งยืน