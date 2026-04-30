xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 21 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 72,250 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 17:26 น. (ครั้งที่ 21) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 71,250.00 บาท ขายออก 71,450.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 69,826.96 บาท ขายออก 72,250.00 บาท