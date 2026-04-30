เลขาฯ กอ.รมน.แจงจุดประทัดเตือนกัมพูชา เพราะผิดข้อตกลง เคลื่อนย้ายจากจุดเดิม

พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) กล่าวถึงกรณีกัมพูชาเคลื่อนกำลังประชิดแนวลวดหนามจนฝ่ายไทยต้องมีการจุดประทัดเตือน ว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เนื่องจากกัมพูชาต้องอยู่ที่จุดเดิม ตามข้อตกลงเมื่อ 27 ธันวาคม 2568 แต่กัมพูชามีการเคลื่อนย้ายมา ซึ่งถือว่าผิดข้อตกลง ทางฝ่ายไทยจึงถือเป็นการแจ้งเตือน
ทั้งนี้ หากกัมพูชาละเมิดสิ่งใดที่ตกลงกันไว้ ทางไทยจะตอบโต้ตามแนวทางต่างๆ ส่วนที่กัมพูชาเชิญผู้สังเกตุการณ์อาเซี่ยน AOT มาลงพื้นที่จะมีกำลังทหารมาอยู่ใกล้บริเวณแนวรั้วที่เรารักษาอยู่ แต่มีวิธีการในการตอบโต้ ซึ่งจะทำให้เขาไม่ทำในสิ่งเหล่านั้นอีก ซึ่งตนได้เน้นย้ำว่า จะไม่ยอมในสิ่งที่เขามารบกวน หรือก่อกวนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ของเรา ตระหนกตกใจ กองทัพจะไม่ยอมในเรื่องนี้
