"อจ.หมอสุรัตน์" เตือนนั่งนาน-ติดจอมือถือ เสี่ยงสมองฝ่อความจำเสื่อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ผศ.นพ สุรัตน์ ตันประเวช อาจารย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา (สมองและระบบประสาท) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เจ้าของเพจ สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์ ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้เรื่องสุขภาพ โดยระบุว่า จินตนาการไม่ออกว่า อีก 20 ปี จะมีคนสมองเสื่อมมากแค่ไหน เพราะผลจากพฤติกรรมทุกวันนี้ กว่าจะเห็นผลก็อีกนาน หากเที่ยบกับ 30 ปีก่อน ไม่มี มือถือหน้าจอ คนออกกำลังเดินทั้งวัน แต่ตอนนี้ เล่นมือถือมาก ซึมเศร้าเยอะ นั่งนาน นอนไม่ตรงเวลามากขึ้น คือคนให้ความสำคัญกับการปฎิสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมกลางวัน กว่า การนอนกลางคืน คงเพราะกลางวันสนุกกว่าฝัน งานวิจัยบอกแบบนั้น การศึกษาแบบติดตามระยะยาว 7 ปี จาก Vanderbilt University Medical Center ติดตามผู้ใหญ่ (ส่วนใหญ่อายุ ≥50 ปี) โดยใช้ อุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวแบบสวมข้อมือ (accelerometers) การตรวจ MRI สมองเป็นระยะ

คนนั่งนานสมองส่วนความจำ hippocampus เสี่ยมและฝ่อ สูญเสียปริมาตร hippocampus เร็วขึ้น และแม้จะออกกำลังกายตอนเย็น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและสมองก็แก้กันไม่ได้ ปัญหาคือ คนไม่ตระหนักเท่าไหร่