เที่ยวบินตรงสหรัฐฯ - เวเนซุเอลา กลับมาให้บริการอีกครั้งเป็นเที่ยวแรกในรอบ 7 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากเมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา วันนี้ (30 เม.ย.) ว่า เที่ยวบินตรงเที่ยวแรกระหว่างสหรัฐฯ กับเวเนซุเอลา กลับมาให้บริการอีกครั้ง ในรอบ 7 ปี นับเป็นสัญญาณใหม่ของการผ่อนคลายความตึงเครียดของทั้งสองประเทศ หลังรัฐบาลวอชิงตันโค่นล้มนายนิโคลัส มาดูโร อดีตประธานาธิบดีเวเนซุเอลา
เที่ยวบินของสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์ส มีกำหนดออกเดินทางเวลา 10.16 น. ของวันนี้ (30 เม.ย.) ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐ หรือเวลา 21.16 น. ตามเวลาในประเทศไทย จากเมืองไมอามี มุ่งหน้าสู่กรุงการากัส เมืองหลวงของเวเนซุเอลา ในโอกาสนี้ ตัวแทนจากรัฐบาลสหรัฐ และเมืองไมอามี รวมถึงนายเฟลิกซ์ ปลาเซนเซีย อุปทูตเวเนซุเอลาประจำกรุงวอชิงตัน จะต้อนรับผู้โดยสารก่อนที่เครื่องบินจะเทคออฟ
