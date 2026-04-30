อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินร้อง ผบ.ตร.สอบปมนายตำรวจทำเกินกว่าเหตุกับพระสังฆาธิการ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม อุปนายกสมาคมอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา และผู้ตรวจสอบอิสระ ได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์) เรื่อง ขอแสดงความห่วงใยจากการที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่ง คือ ผศ.ดร.นพดล อินนา ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ของข้าราชการตำรวจบางนายในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ควรต้องทราบและเร่งรีบแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
พร้อมแนบสำเนากระทู้ถาม นายกรัฐมนตรี ของนายนพดล อินนา สมาชิกวุฒิสภา เรื่อง กรณีนายตำรวจระดับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) กระทำการอันเกินกว่าเหตุ เข้าไปดำเนินการกับบรรดาพระสังฆาธิการในพระอารามต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรที่ส่อไปในลักษณะการคุกคามข่มขู่และออกแถลงข่าวผ่านสื่อสารมวลชนในลักษณะละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนา กระทบกระเทือนจิตใจพุทธศาสนิกชนอย่างรุนแรง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนฉบับลงวันที่ 29 เม.ย. 2569
โดยในหนังสือระบุว่า ด้วยข้าพเจ้า นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ปัจจุบันได้ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม, อุปนายกสมาคมอุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนา และผู้ตรวจสอบอิสระ ได้รับทราบว่า ผศ.ดร.นพดล อินนา สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานข้าราชการตำรวจในการใช้อำนาจพนักงานสอบสวนและหรือหัวหน้าพนักงานสอบสวนเข้าไปดำเนินการเอาผิดกับพระสังฆาธิการตามพระอารามต่างๆ ในบางพระอารามทั่วพระราชอาณาจักรอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ ตามถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายที่ชอบออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอันเป็นพฤติการณ์ที่หมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งตามหลักสากลปฏิบัติแล้ว ไม่มีประเทศใดในโลกทำกันเยี่ยงนี้ รวมทั้งพฤติการณ์อื่นๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารสิ่งที่ส่งมานี้ด้วยแล้ว
