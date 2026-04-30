EEA เผยคุณภาพอากาศในยุโรปดีขึ้นต่อเนื่อง แต่ยังต้องพยามยามเพิ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป (อีอีเอ) ระบุในรายงานประจำปีว่า คุณภาพอากาศในยุโรปดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำเป็นต้องมีความพยายามเพิ่มเติม เพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2573 ของสหภาพยุโรป (อียู)

ทั้งนี้ ภูมิภาคส่วนใหญ่ทั่วยุโรป ปฏิบัติตามมาตรฐานของอียู สำหรับอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร หรือ PM2.5 และไนโตรเจนไดออกไซด์