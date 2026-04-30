ทร.ร่วมสรรพสามิตสกัดจับเรือลอบขนบุหรี่เถื่อน จับ 4 ผู้ต้องหา มูลค่าเสียหายนับร้อยล้าน

พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับแจ้งข่าวเกี่ยวกับการลักลอบขนถ่ายบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง จึงจัดกำลังเรือเข้าทำการตรวจสอบ และสกัดกั้นตามพิกัดที่ได้รับแจ้ง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ได้เข้าตรวจค้นเรือต้องสงสัย และสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดได้จำนวน 4 คน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 885 ลัง รวมทั้งเรือที่ใช้ในการกระทำความผิด 1 ลำ โดยของกลางดังกล่าว มีมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและภาษีของรัฐในเบื้องต้นนับร้อยล้านบาท
