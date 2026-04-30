"อุ๊งอิ๊ง" เผย "ทักษิณ" ทราบมติพักโทษแล้ว แต่แอบบ่นเรื่องติดกำไล EM

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พร้อมด้วยนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พี่สาว เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำกลางคลองเปรม เมื่อเวลา 10.29 น. วันนี้ (30 เม.ย.) ว่า คุณพ่อได้รับทราบมติคณะกรรมการพักการลงโทษเรียบร้อยแล้ว ส่วนความรู้สึกของคุณพ่อก็เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่าง อาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของการติดกำไล EM ก็มีบ่นนิดหน่อยว่าตนนั้นแก่แล้ว และเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมาด้วย แต่พอต้องติดกำไล EM ก็รู้สึกนิดหนึ่ง แต่ไม่เป็นไร พร้อมทำตามกระบวนการทุกอย่าง ส่วนความรู้สึกภายหลังมีมติพักโทษนั้น รู้สึกดีใจ