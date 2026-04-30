xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ใช้หูฟังบนชานชาลารถไฟฟ้า กระแสไฟจะเข้าสู่สมอง ไม่เป็นจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง การใช้หูฟัง Bluetooth บนชานชาลารถไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะเข้าสู่สมองนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ทั้งนี้ การใช้งานหูฟัง Bluetooth ใกล้กับรางรถไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ หรือก่อให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสาร เนื่องจากระบบรถไฟฟ้าถูกออกแบบตามมาตรฐาน (IEC) ด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไม่รบกวนกัน ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างปลอดภัย