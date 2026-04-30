กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมพร้อมแคมเปญ "ไทยช่วยไทย" เพิ่มช่องทางเข้าถึงสินค้าราคาถูก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือ ตัวแทน ผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมแคมเปญ ไทยช่วยไทย X Local Low Cost เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้มากยิ่งขึ้น จากระยะแรก ที่ ห้าง Modern Trade นำสินค้า House Brand และสินค้าแบรนด์ทางเลือกมาลดราคาพิเศษภายใต้โครงการไทยช่วยไทย
ภายใต้แคมเปญดังกล่าว จะมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 60% ผ่านทางค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นขนาดใหญ่ จำนวน 99 แห่ง รวมกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2569 ซึ่งคาดว่า จะสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ 25-60 เปอร์เซ็นต์ ทำภายใต้คอนเซ็ป ขายปลีกราคาส่ง-ขายส่งราคาถูก หรือ ลดแล้วลดอีก ถือเป็นการขยายช่องทางสินค้าราคาประหยัดสู่พี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (1 พ.ค.69) จะมีการ คิ๊กออฟ ไทยช่วยไทย ลดภาระ ลดค่าคองชีพ เปิดจุดจำหน่าย ณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
