หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -5.99 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 35,134.52 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (30 เม.ย.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,485.75 จุด ลดลง 5.99 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 35,134.52 ล้านบาท