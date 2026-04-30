ภูเก็ตแจงปิดจราจรทางลอดสนามบินชั่วคราว หวังเพิ่มประสิทธิภาพเมืองอัจฉริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แขวงทางหลวงภูเก็ต ชี้แจงประชาชนและผู้ใช้เส้นทาง กรณีมีการปิดการจราจรบริเวณทางลอดสนามบินภูเก็ตเป็นการชั่วคราว ว่า เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุม เฝ้าระวัง และสั่งการระยะไกล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยดำเนินการปิดการจราจรระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ช่วงเวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. ของทุกวัน

สำหรับผู้ใช้เส้นทาง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงได้ที่บริเวณแยกศาลาแดง (แยกมุดดอกขาว) เลี้ยวซ้าย และขับขี่ตรงไปออกแยกสาคู–ในยาง เพื่อความสะดวกและลดปัญหาการจราจรติดขัด