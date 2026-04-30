ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับขึ้น 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,700 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:34 น. (ครั้งที่ 11) ราคาปรับขึ้น 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 70,700.00 บาท ขายออก 70,900.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 69,281.20 บาท ขายออก 71,700.00 บาท