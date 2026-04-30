กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันนี้ (30 เม.ย.69) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้ง มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หอการค้าไทย–จีน ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดกลาง จ.สมุทรปราการ วัดทรงเสวย จ.ชัยนาท วัดสาลี จ.สุพรรณบุรี วัดมุมบูรพาราม จ.นครราชสีมา วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วัดศรีสำราญ จ.สิงห์บุรี พระสงฆ์ใน จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ วัดบางสมัคร วัดวีระโชติธรรมาราม วัดเทพนิมิตร วัดโสธรวราราม ที่สวดพระพุทธมนต์
จากนั้น เวลา 14.30 น. บริษัท ณิศา ศิริกรุ๊ป จำกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด สโมสรโรตารีธนบุรี คลาสสิก ภาค 3350 โรตารีสากล สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดลาดปลาเค้า วัดหงส์รัตนาราม วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา วัดราษฎร์ประคองธรรม นนทบุรี วัดจุฬามณี วัดบางแคน้อย จ.สมุทรสงคราม วัดเกาะมะไฟ จ.ปราจีนบุรี สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
เวลา 17.00 น. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สหการวิศวกร จำกัด บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระสงฆ์จากวัดนาคกลาง วัดภาณุรังษี วัดเพลง กรุงเทพมหานคร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก วัดห้วยทรายขาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระสงฆ์ใน จ.เชียงใหม่ ได้แก่ วัดปงตำ วัดต้นโชค วัดแม่อีด วัดทาน้ำงาม วัดบ้านปง สวดมาติกาและสดับปกรณ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และเวลา 19.00 น. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร และวัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช สวดพระอภิธรรม
