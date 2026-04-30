ศาลสั่งประหาร! "แอม ไซยาไนด์" คดีวางยาฆ่าผู้กองนุ้ย แต่ลดโทษคงจำคุกตลอดชีวิต

วันนี้ (30 เม.ย.) ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก นัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ อ526/2568 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 9 เป็นโจทก์ฟ้อง นางสรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ หรือแอม ไซยาไนด์ อายุ 39 ปี เป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นคดีที่ 4 จากกรณีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จำเลยใส่สารพิษไซยาไนด์ในอาหารและเครื่องดื่มให้ ร.ต.อ.หญิง สุกานดา วิมลมาลย์ ผู้ตาย อดีตรองสารวัตรการเงิน สภ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ดื่มจนถึงแก่ความตาย จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีโดยอ้างสถานที่อยู่ โดยในวันนี้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวนางสรารัตน์ เข้ามาเพื่อฟังคำพิพากษาของศาล
ทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักแน่นหนา น่าเชื่อถือ เบิกความไปตามความจริง ไม่มีเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงเชื่อว่าโจทก์เบิกความไปตามจริง ขณะที่ข้อต่อสู้ของจำเลยมีพิรุธน่าสงสัยหลายประการไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้ เชื่อว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริง พิพากษาประหารชีวิต
อย่างไรก็ตาม คำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาบ้าง ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกไว้ตลอดชีวิต และให้นับโทษคดีนี้ ต่อจากโทษอีก 2 คดีของศาลอาญานี้ ที่จำเลยได้รับโทษประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตก่อนหน้านี้
