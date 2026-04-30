สุรินทร์ประชุมแนวทางดึงเด็ก-เยาวชนกลับสู่ระบบการศึกษา-เรียนรู้ตามศักยภาพ

นายกิตติ สัตย์ซื่อ รองผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ (Thailand Zero Dropout) ระดับจังหวัด ที่ห้องราชาวดี สวนป่ารีสอร์ท อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
ทั้งนี้ ปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของจังหวัดและประเทศ การปล่อยให้เด็กหลุดออกจากระบบอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิตในระยะยาว จ.สุรินทร์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล การค้นหาเชิงรุก การช่วยเหลือรายกรณี และการส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษา การเรียนรู้ หรือการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
