พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ฯ 2-3 พ.ค.นี้

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรวิถีไทย ศาสตร์และศรัทธา รวมเคล็ดไม่ลับความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 2 - 3 พฤษภาคมนี้
ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมเกษตรและวิถีพื้นบ้านผ่านนิทรรศการพิเศษที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเผยแพร่ขยายผลนวัตกรรมเกษตร พลิกวิกฤตพลังงาน ด้วยนวัตกรรมพึ่งตนเอง” โดย อาจารย์สมบัติ วิสูตรพันธุ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืน พร้อมสะท้อนแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความพอดี ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อรับมือกับสภาวะความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและราคาพลังงานในปัจจุบัน โดยนำเสนอแนวทางการพึ่งตนเองที่เริ่มต้นจากระดับครัวเรือนไปจนถึงการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง นิทรรศการ “ทรัพยากรท้องถิ่น สู้วิกฤตปุ๋ยแพง” ซึ่งรวบรวม 4 สูตรปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง เพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร
