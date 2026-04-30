เงินบาทวันนี้ เปิดตลาดแตะ 32.78 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อย

น.ส.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า เงินบาทเช้าวันนี้ (30 เม.ย.) ปรับตัวอยู่ที่ระดับ 32.76-32.78 บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.69 บาทต่อดอลลาร์
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมเข้าใกล้แนว 32.80 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจากทั้งสถานการณ์ที่ยังไร้ข้อสรุประหว่างสหรัฐและอิหร่าน และผลการประชุมเฟด โดยในส่วนท่าทีของเฟด แม้เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่กรอบ 3.50-3.75% ตามเดิม แต่เสียงโหวต 8:4 สะท้อนความแตกต่างของมุมมองต่อดอกเบี้ย (1 เสียงโหวตลดดอกเบี้ย ส่วนอีก 3 เสียงโหวตคงดอกเบี้ยแต่ต้องการให้ยกเลิกการส่งสัญญาณผ่อนคลาย) ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามในระยะข้างหน้า ทำให้ตลาดตีความว่า เฟดมีแนวโน้มยืนดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานและเริ่มประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า หากความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.65-32.85 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ผลการประชุม ECB และ BOE ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ประกอบด้วย PMI เดือนเมษายน ของจีน และเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนมีนาคม ของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมเข้าใกล้แนว 32.80 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ ได้รับแรงหนุนจากทั้งสถานการณ์ที่ยังไร้ข้อสรุประหว่างสหรัฐและอิหร่าน และผลการประชุมเฟด โดยในส่วนท่าทีของเฟด แม้เฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่กรอบ 3.50-3.75% ตามเดิม แต่เสียงโหวต 8:4 สะท้อนความแตกต่างของมุมมองต่อดอกเบี้ย (1 เสียงโหวตลดดอกเบี้ย ส่วนอีก 3 เสียงโหวตคงดอกเบี้ยแต่ต้องการให้ยกเลิกการส่งสัญญาณผ่อนคลาย) ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงครามในระยะข้างหน้า ทำให้ตลาดตีความว่า เฟดมีแนวโน้มยืนดอกเบี้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานและเริ่มประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้า หากความเสี่ยงเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.65-32.85 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ผลการประชุม ECB และ BOE ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ประกอบด้วย PMI เดือนเมษายน ของจีน และเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนมีนาคม ของสหรัฐฯ