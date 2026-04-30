รบ.เตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.นี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งตรงกับที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล เป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตฯ รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต กงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) สมาชิกวุฒิสภา (สว.) หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วย