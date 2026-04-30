อิหร่านซัดสหรัฐฯ ปิดล้อมทางทะเล หวังสร้างความแตกแยก-กดดันให้จำนน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า นายโมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่าน กล่าวว่า มาตรการของสหรัฐฯ ซึ่งปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแตกแยกและกัดกร่อนอิหร่านให้พังทลายจากภายใน แล้วให้ยอมจำนน โดยพยายามแบ่งอิหร่านออกเป็นสองกลุ่ม คือ สายแข็งกับสายกลาง
กลยุทธ์ดังกล่าวสะท้อนว่า การต่อสู้ของศัตรูเข้าสู่ระยะใหม่ ด้วยการพยายามใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และการประโคมข่าวของสื่อ เพื่อสร้างความแตกแยกภายใน จึงขอเรียกร้องให้ชาวอิหร่านร่วมกัน รักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นทางออกเดียวที่มีอยู่
