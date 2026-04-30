รบ.เตรียมทบทวนแผนการคลังฯ ปี 70-73 ใหม่ หลังสงครามตะวันออกกลางกระทบหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีแผนทบทวนแผนการคลังระยะปานกลาง ปี 2570-2573 ใหม่อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก และเตรียมหารือในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เร็วกว่ากำหนดเดิม

ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสงครามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง