สหรัฐฯ ใช้งบฯ ในปฏิบัติการถล่มอิหร่านไปแล้วกว่า 8 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า สหรัฐฯ ใช้เงินไปแล้วราว 800,000 ล้านบาท ในปฏิบัติการถล่มอิหร่าน ซึ่งเปิดฉากเมื่อ 2 เดือนก่อน

นายจูลส์ เฮิร์สต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ไปแล้วมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 819,400 ล้านบาท