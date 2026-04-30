สหรัฐฯ ใช้งบฯ ในปฏิบัติการถล่มอิหร่านไปแล้วกว่า 8 แสนล้านบาท

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ว่า สหรัฐฯ ใช้เงินไปแล้วราว 800,000 ล้านบาท ในปฏิบัติการถล่มอิหร่าน ซึ่งเปิดฉากเมื่อ 2 เดือนก่อน
นายจูลส์ เฮิร์สต์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหมสหรัฐ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ใช้จ่ายงบประมาณในส่วนนี้ไปแล้วมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 819,400 ล้านบาท
