รมว.คค.จี้ รฟท.เร่งรัดงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผน-ลงนามสัญญาโครงการที่ประมูลก่อนชง ครม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ว่า ได้ให้ รฟท. เร่งรัดงานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานโดยเร็ว พร้อมทั้งเร่งรัดลงนามสัญญาโครงการที่ประกวดราคา (ประมูล) แล้วเสร็จ และให้เร่งนำเสนอโครงการที่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามายังกระทรวงคมนาคมโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป

ขณะเดียวกัน ขอให้ รฟท. บริหารทรัพย์สินของ รฟท. ทั่วประเทศที่มีอยู่จำนวนมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อสร้างรายได้ให้กับ รฟท. เพราะปัจจุบัน รฟท. นำทรัพย์สินที่ดินมาให้เอกชนเช่าใช้ประโยชน์แค่เพียง 1% ขณะที่หากนำมาใช้ได้ถึง 4% จะช่วยทำให้ รฟท. ไม่ต้องเสนอขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้ และสามารถล้างหนี้สะสมที่ปัจจุบัน รฟท. มีอยู่ประมาณ 3 แสนล้านบาทได้

นอกจากนี้ เร่งให้เสนอโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ (เฟส) ที่ 2 ทั้ง 6 เส้นทางต่อ ครม. เบื้องต้นได้รับรายงานว่า รฟท. ตั้งเป้าหมายเปิดประมูล 3 เส้นทาง สายใต้ในปี 2569 ได้แก่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 30,422 ล้านบาท, ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270 ล้านบาท และช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงิน 7,772 ล้านบาท ส่วนอีก 3 เส้นทางที่เหลือ จะเปิดประมูลภายในปี 2570 ได้แก่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 281 กม. วงเงิน 81,143 ล้านบาท, ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 308 กม. วงเงิน 44,095 ล้านบาท และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงิน 68,222 ล้านบาท

ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ตนได้ยื่นคำขาดต่อบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด (กลุ่มซีพี) ผู้รับสัมปทานโครงการฯ ในการหารือนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า จะไม่แก้ไขสัญญาตามข้อเสนอของเอกชน ต้องดำเนินงานตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมคือ สร้างเสร็จแล้วรัฐจึงทยอยจ่ายคืนค่าก่อสร้าง ส่วนค่าบริหารสิทธิรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ก็ต้องจ่ายให้ครบรวดเดียว ไม่มีการแบ่งจ่ายเป็น 7 งวด อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีประเด็นเรื่องความผันผวนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้ค่าวัสดุก่อสร้าง และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งเอกชนสามารถบอกเลิกสัญญาตามมาตรการเยียวยาช่วงวิกฤติน้ำมัน ของกรมบัญชีกลางได้ ดังนั้นหากผู้รับสัมปทานแจ้งว่าดำเนินการไม่ไหว ก็สามารถบอกเลิกสัญญาได้ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี), รฟท. และเอกชน จะต้องหารือกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ข้อสรุปที่ชัดเจน

ขณะเดียวกัน ได้กำชับให้ รฟท. วางแผนการใช้ประโยชน์จากทางคู่ที่ทยอยเปิดให้บริการ โดยให้พิจารณาว่าทางคู่ทั้งหมด รฟท.จะใช้ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์ และจะเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์  ให้เอกชนเช่าใช้ราง เพื่อสร้างรายได้มากขึ้น รวมถึงให้เร่งดำเนินการจัดหาขบวนรถใหม่ พร้อมทั้งหาแนวทางการจัดหาในรูปแบบอื่นนอกจากการซื้อ อาทิ ให้เอกชนลงทุนจัดหาขบวนรถไฟ และให้ รฟท. ไปเช่าขบวนรถมาวิ่งให้บริการ ช่วยลดต้นทุนในการลงทุนจัดหาขบวนรถใหม่ เป็นต้น