ผู้นำสหรัฐฯ ลั่นเลิกใจดีอิหร่าน หวังกดดันให้ยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไข

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ โพสต์ข้อความบนทรูธ โซเชียล ว่า อิหร่านยังจัดการปัญหาของตัวเองไม่ได้ พวกเขาควรจะฉลาดขึ้นให้ไว พร้อมกับภาพตัดต่อรูปตัวเองสวมแว่นสีดำและถือปืนไรเฟิล เบื้องหน้าการระเบิดที่ทำลายป้อมปราการในทะเลทราย และข้อความว่า พอกันทีกับการเป็นคนใจดี
ทั้งนี้ ผู้นำสหรัฐฯ ส่งสัญญาณแข็งกร้าวครั้งใหม่ต่อรัฐบาลเตหะราน กดดันให้อีกฝ่ายยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขของสหรัฐฯ พร้อมเตรียมขยายมาตรการปิดล้อมทางทะเล เพื่อยกระดับกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านให้มากขึ้น
