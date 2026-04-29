คพ.เผยผลตรวจคุณภาพน้ำสาละวิน ครั้งที่ 3 พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานทุกจุด

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสาละวินและลำน้ำสาขา พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3 จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2569 โดยครอบคลุมจุดตรวจวัด ตั้งแต่ SAL08 (บ้านท่าตาฝั่ง) ถึง SAL13 (บ้านสบเมย)
ทั้งนี้ ในบางจุดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากสถานการณ์ด้านความปลอดภัย จึงได้มีการปรับจุดติดตามตรวจสอบเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่อำเภอแม่สะเรียงจนถึงอำเภอสบเมย และลำน้ำสาขาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนดินในแม่น้ำสาละวิน ครั้งที่ 3 พบว่า โลหะหนักส่วนใหญ่ ได้แก่ แคดเมียม (Cd) ทองแดง (Cu) นิกเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) สังกะสี (Zn) ปรอท (Hg) และแมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ขณะที่ตะกั่ว (Pb) ผลการตรวจวัดครั้งที่ 3 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกจุดตรวจวัด
อย่างไรก็ตาม สารหนู (As) จุดตรวจวัด SAL08 - SAL13 ยังคงเกินค่ามาตรฐานในทุกจุดตรวจวัด โดยตรวจพบค่าอยู่ในช่วง 0.049 – 0.060 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด
