ปอท.แถลงผลปฏิบัติการ Throw The Hook ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่

พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. และพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ “Throw The Hook” ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และระบบชำระเงินรายใหญ่ หลังสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายใน จ.เชียงใหม่ และพื้นที่เกี่ยวข้อง จับกุมผู้ต้องหาขบวนการใหญ่ ตั้งแต่อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โปรแกรมเมอร์ ไปจนถึงสมาชิกแก๊งรถซิ่ง พร้อมของกลางทรัพย์สินและเงินสดรวมมูลค่ากว่า 31 ล้านบาท
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ www.muaypakyok.one ซึ่งเปิดให้มีการเล่นพนันหลากหลายประเภท ทั้งมวยตู้ กาสิโน สล็อต ยิงปลา และไพ่ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความผิดปกติว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีการใช้บัญชีม้านิติบุคคลและบัญชีม้าบุคคลทั่วไปในการรับแทงและโอนเงิน โดยพบว่าบัญชีม้านิติบุคคลเหล่านั้นเชื่อมโยงกับระบบรับชำระเงินชื่อ “Jaijaipay” (ใจใจเพย์) จากการตรวจสอบพบว่า “Jaijaipay” เป็นระบบรับชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นระบบ Payment Gateway เถื่อนที่รับโอนเงินค่าพนันและใช้เป็นบัญชีพักเงินเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินอย่างซับซ้อน ก่อนจะรวบรวมเงินออกมาเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี) โดยจากการตรวจสอบพบว่ามีเว็บไซต์พนันออนไลน์อื่น ๆ เรียกใช้บริการระบบใจใจเพย์นี้อีกกว่า 600 เว็บไซต์ มีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายรวมสูงกว่า 5,000 ล้านบาทต่อเดือน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 3 จุดใน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งและทำงานของระบบใจใจเพย์ จับกุมนายธนกฤติ พร้อมพวกรวม 14 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบ พร้อมยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และรถยนต์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้ขยายผลจับกุมนายวรชาติ อินฟลูเอนเซอร์สายคริปโตเคอร์เรนซีชื่อดัง ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบและเป็นผู้รับผลประโยชน์ โดยจับกุมตัวได้ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมนายบพิตร และนายอัครยุทธ สมาชิกแก๊งรถแข่งชื่อดัง ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากเว็บไซต์พนันและเป็นผู้นำระบบใจใจเพย์มาใช้บริหารจัดการเงินพนัน โดยตรวจยึดเงินสด 182,000 บาท เครื่องประดับ และรถยนต์หรู รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดในปฏิบัติการนี้กว่า 31 ล้านบาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะดำเนินการสืบสวนขยายผลไปยังเว็บไซต์พนันอีกกว่า 600 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ต่อไป
