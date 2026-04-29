กพช.มีมติส่งเสริมการติดโซลาร์ - ลดอัตราค่าไฟที่ไม่เกิน 200 หน่วยแรก

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม ร่วมแถลงประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า ที่ประชุมกพช. มีมติ 2 เรื่อง คือ 1.การส่งเสริมการติดโซลาร์ เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนใช้หลังคาบ้านผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยจะลดขั้นตอนตามมติครม. เพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ทำวันสต๊อปเซอร์วิส และหากบ้านไหนผลิตเกินที่ใช้ จะรับคืนในอัตรา 2.20 บาท โดยจะเริ่มเสนอขายไฟฟ้าได้ตั้งแต่หลังเดือนมิ.ย. 2569 เดิมมีการจำกัดการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่การประชุมกพช. มีมติขยายเพิ่ม รับซื้อครั้งละ 500 เมกะวัตต์ และถ้าเต็มก็จะขยายเพิ่มอีก เพราะตั้งใจจะให้ติดโซลาร์ เพื่อผลิตไฟไว้ใช้เองและขายคืนเข้าระบบให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
2. มีมติเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน ไม่เกี่ยวข้องกับประเภทกิจการ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม ที่ขอจดใช้ไฟเป็นกิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยใช้อัตราค่าไฟแบบก้าวหน้า โดยจะปรับลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ราคาต่ำกว่า 3 บาทต่อหน่วย ซึ่งจากการคำนวณแล้วคาดการณ์ว่า ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือ ผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน หรือผู้จ่ายค่าไฟต่อเดือนไม่เกิน 2,200 บาท จะได้ใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลง โดย 200 หน่วยแรก จะจ่ายค่าไฟต่ำกว่า 3 บาท หากมากกว่า 200 หน่วย แต่ไม่เกิน 500 หน่วย จะใช้การคำนวณค่าไฟจะใช้อัตราก้าวหน้ามาคิดเป็นค่าเฉลี่ย จะทำให้จ่ายค่าไฟถูกกว่าที่เคยจ่าย
