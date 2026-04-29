"รัดเกล้า" เผยปัญหาแรงงานนอกระบบมีกว่า 21.1 ล้านคน ของทั้งประเทศ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ (29 เม.ย.) โดยสะท้อนปัญหาแรงงานอิสระ และแรงงานบนแพลตฟอร์มที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล แต่ยังขาดการคุ้มครองทางกฎหมาย ส่งผลให้แรงงานจำนวนมากตกอยู่ในสุญญากาศทางกฎหมาย แม้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ตัวเลขล่าสุด แรงงานนอกระบบมีมากกว่า 21.1 ล้านคน หรือกว่า 52.7% ของแรงงานทั้งประเทศ และในจำนวนนี้ราว 2 ใน 3 ยังอยู่นอกระบบความคุ้มครองทางสังคม พร้อมชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการแรงงานผ่าน อัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม แม้จะเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ แต่กลับส่งผลให้แรงงานถูกควบคุมการทำงานโดยไม่มีอำนาจต่อรอง และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน เช่น สวัสดิการหรือหลักประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
