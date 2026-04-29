นายกฯ สั่ง ครม.เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ รับฟัง-ผลตอบแทน ศก.-งบฯ ลงทุน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย สั่งการที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เดินหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ โดยมอบหมายให้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯ และ รมว.คมนาคม ศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งมีผลการศึกษาอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้อัปเดต รวมไปถึงการไปรับฟังความคิดเห็น และให้ข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร รวมถึงโครงการแลนด์บริดจ์คืออะไร ก่อนนำกลับมาเสนอที่ประชุม ครม.
อย่างไรก็ตาม พรรคในรัฐบาล รวมถึงพรรคเพื่อไทยเห็นดีเห็นงามกับโครงการแลนด์บริดจ์ แต่หัวใจหลักจะต้องศึกษาให้รอบคอบ
ทั้งนี้ ต้องดูผลการศึกษาก่อนเดินหน้า การจะดำเนินโครงการอะไรจะต้องคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.ผลการศึกษาความคิดเห็นประชาชนและการมีส่วนร่วม 2.ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ และ 3.งบประมาณในการลงทุนว่าจะนำมาจากแหล่งใด และจะนำเสนอเรื่องแลนด์บริดจ์ในที่ประชุม ครม.สัญจรที่ จ.สงขลา ในช่วงวันที่ 8-9 มิ.ย. นี้ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นผู้เสนอ
