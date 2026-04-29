"เลิศศักดิ์" รับร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน ปลดล็อกสนุกเกอร์-บิลเลียดจากบัญชีพนัน

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง รับยื่นร่าง พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จาก สส.พรรคประชาชน ซึ่งนำโดย นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส.นนทบุรี น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม นักสนุกเกอร์มืออาชีพ นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ อดีตนักสนุกเกอร์แชมป์โลก และนายเทพไชยา อุ่นหนู แชมป์สนุกเกอร์ “เวิลด์ โอเพ่น 2026” เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ยกเลิกบิลเลียดจากเป็นการพนันตามบัญชีท้าย พ.ร.บ. (23)
นายเลิศศักดิ์ กล่าวภายหลังรับร่างกฎหมายว่า ขอบคุณ สส.ที่ได้ยื่นร่าง พ.ร.บ.ที่เป็นการแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้กีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาอย่างแท้จริง ครั้งหนึ่งตนได้มีโอกาสเป็นประธาน กมธ.การกีฬา ซึ่งท่านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้เคยขอให้ช่วยพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และวันนี้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาอย่างแท้จริง มีเยาวชนเล่นกีฬาประเภทนี้เป็นจำนวนมาก และควรเปิดโอกาสให้เป็นกีฬาที่สามารถเล่นได้ในทุกช่วงวัย สามารถสร้างโอกาสในการเป็นนักกีฬาทีมชาติและนักกีฬามืออาชีพต่อไปในอนาคต วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการยื่นร่างกฎหมายเพื่อให้สภาฯ ได้มีการพิจารณาต่อไป ขอฝากทุกภาคส่วนให้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวและปลดล็อกสิ่งที่เป็นมลทินของกีฬาสนุกเกอร์ ตั้งแต่ปี 2478 และถือโอกาสรับเรื่องไว้พิจารณาตรวจสอบและบรรจุส่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทางสภาฯ จะพิจารณาอย่างรอบคอบ และหวังว่าจะมีโอกาสที่ผลักดันเยาวชนให้ได้ฝึกซ้อมจนเป็นทีมชาติและเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต
