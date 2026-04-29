กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยโยบายไว้ที่ 1% ส่วน GDP ปี 69 เท่าเดิม 1.5%

คณะกรรมการนโยบายการเงิน มีมติเอกฉันท์ 6 ต่อ 0 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยโยบายไว้ที่1.00 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดย นายดอน นาครทรรพ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง ผ่านการเพิ่มภาระต้นทุนให้กับภาคธุรกิจ และการบั่นทอนกำลังซื้อของภาคครัวเรือน โดย กนง. ได้คงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 2569 ไว้เท่าเดิมที่ 1.5% แต่ในปี 2570 ได้ปรับลด GDP ลงเหลือ 2.0% จากที่เคยคาดไว้ 2.3%
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2569 อยู่ที่ 2.9% และจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 1.5% ในปี 2570 โดยต้องติดตามความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นจากราคาพลังงาน และการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจยืดเยื้อกว่าคาด จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ การส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการที่สูงกว่าคาด และอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ระยะปานกลางที่อาจปรับเพิ่มสูงขึ้น
การประชุม กนง.ครั้งนี้ มีกรรมการ กนง. เพียง 6 คน จากปกติจะมี 7 คน เนื่องจากนายสันติธาร เสถียรไทย ได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกกรรมการ กนง. เข้ามาเพิ่มเติม
