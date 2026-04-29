กระบี่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ "เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ" ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันนี้ (29 เม.ย.69) นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยมี นางศรินทิพย์ ศีลาเทวากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด ร่วมในพิธีฯ
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยการประกาศสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ใจความว่า ทุกหมู่เหล่าที่มาประชุมกัน ณ มณฑลพิธี ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีพระวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงได้จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อถวายพระกุศล
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล โดยการประกาศสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ใจความว่า ทุกหมู่เหล่าที่มาประชุมกัน ณ มณฑลพิธี ล้วนมีจิตโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงมีพระวิริยอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมพระเมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงได้จัดกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อถวายพระกุศล