"ทักษิณ" ผ่านเกณฑ์พักโทษ! คุมประพฤติ ไม่ต้องติดกำไร EM ตั้งแต่ 11 พ.ค.นี้

การพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์โครงการพักการลงโทษกรณีทั่วไป มีรายชื่อบุคคลสำคัญคือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม ที่คุมขังอยู่ภายในเรือนจำฯ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2568 จนถึงปัจจุบันวันที่ 29 เมษายน 2569 เป็นระยะเวลา 7 เดือนกับอีก 20 วัน จึงเหลืออีกเพียง 12 วัน จะคุมขังครบ 2 ใน 3 ของอัตราโทษ 1 ปี และจะได้รับการพักโทษคุมประพฤติในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (29 เม.ย.) คณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ฯลฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพักการลงโทษรายชื่อผู้ต้องขังเด็ดขาดจากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษกรณีทั่วไป เพื่อที่จะได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติตามระยะเวลาโทษคงเหลือ
ที่ประชุมมีมติให้ นายทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องขังเด็ดขาดเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษกรณีทั่วไป โดยไม่ต้องติดกำไล EM เนื่องด้วยเป็นผู้ต้องขังสูงวัยอายุเกินกว่า 70 ปี และมีโรคประจำตัว
จากนั้น มติที่ประชุมจะถูกส่งแจ้งไปยังผู้บัญชาการเรือนจำกลางคลองเปรมรับทราบ และเจ้าหน้าที่คุมประพฤติรับทราบ และเรือนจำกลางคลองเปรมจะได้ดำเนินการปล่อยตัวนายทักษิณเข้าสู่การคุมประพฤติอีก 4 เดือน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569
