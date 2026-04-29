ว่าที่ผู้นำฮังการีคนใหม่เยือนกรุงบรัสเซลส์ครั้งแรก หวังฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอียู

โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ว่า นายปีเตอร์ มาจาร์ ว่าที่นายกรัฐมนตรีฮังการีคนใหม่ เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง โดยหวังที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป (อียู) ที่เต็มไปด้วยความบาดหมางในยุคของ นายกรัฐมนตีวิกเตอร์ ออร์บาน ที่กำลังจะหมดวาระ

ทั้งนี้ นายออร์บาน มักเดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านอียู แต่ มาจาร์ กำลังมองหาจุดเริ่มต้นใหม่ของความร่วมมือกับฝ่ายบริหารอียูในกรุงบรัสเซลส์ ซึ่งอาจเริ่มด้วยการปลดล็อกเงินหลายพันล้านยูโรสำหรับรัฐบาลบูดาเปสต์