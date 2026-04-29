ราคาทองครั้งที่ 12 ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,500 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:14 (ครั้งที่ 12) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 70,500.00 บาท ขายออก 70,700.00 บาท ส่วนทองคำรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 69,084.12 บาท ขายออก 71,500.00 บาท