ทบ.สรุปยอดชายไทยสมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ 47,502 นาย คิดเป็น 67.48 %

กองทัพบกสรุปยอดผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2569 ทั้ง 3 ประเภท
- ผู้สมัครใจเลื่อนปลดฯ
- ผู้สมัครใจผ่านโครงการพลทหารออนไลน์
- ผู้สมัครใจร้องขอเข้ากองประจำการในวันตรวจเลือกฯ
รวมจำนวนทั้งสิ้น 47,502 นาย คิดเป็นร้อยละ 67.48 ของยอดความต้องการของกองทัพบก จำนวน 70,397 นาย
พร้อมชี้แจงมาตรการการเตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/69 ทั้งเรื่องอาคารที่พัก สถานที่ฝึก อุปกรณ์ป้องกัน ภาวะเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน ตลอดจนการประกอบเลี้ยงในแต่ละมื้อให้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ
นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบกองทัพบกอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการการลงโทษ - ลงทัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและแบบธรรมเนียมทหาร
ทั้งนี้หากพบมีการกระทำผิด ผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้นจะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด