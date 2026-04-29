คกก.พักการลงโทษ มีมติให้ ‘ทักษิณ’พักโทษ ไม่ต้องติดกำไล EM เหตุเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมปล่อยตัว 11 พ.ค.

คณะกรรมการพักการลงโทษ ระดับกระทรวงยุติธรรม ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ต้องขังเด็ดขาดจากทั่วประเทศ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ โดยมี นางธารินี แสงสว่าง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีรายงานว่า หลังการประชุมนานกว่า 3 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติพักการลงโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขในการติดกำไล EM เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้ขังสูงวัยที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว ซึ่งนายทักษิณ อายุ 76 ปีแล้ว โดยนายทักษิณ จะได้รับปล่อยตัวพักโทษวันที่ 11 พ.ค.นี้ และจะต้องคุมประพฤติต่ออีก 4 เดือน
ทั้งนี้ นายทักษิณ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้พักการลงโทษมาแล้ว 2 คณะ คือ คณะกรรมการพักการลงโทษระดับเรือนจำ และคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกรมราชทัณฑ์ จึงเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้าย ที่เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพักการลงโทษระดับกระทรวงยุติธรรมในวันนี้