ยาน MMX ของญี่ปุ่นถึงฐานปล่อยจรวดแล้ว เตรียมไปดวงจันทร์โฟบอสเก็บตัวอย่างดินกลับมายังโลก

เพจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ โพสต์ระบุว่า ยาน MMX (ชื่อย่อจาก Martian Moons eXploration) ของญี่ปุ่นได้ถูกขนส่งมาถึงศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะ (Tanegashima Space Center) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งยานขึ้นสู่อวกาศ ซึ่งจะเป็นการเริ่มต้นภารกิจเพื่อเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์โฟบอสของดาวอังคารแล้วนำกลับมายังโลก
องค์การสำรวจการบินอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ประกาศว่ายาน MMX ถูกขนส่งมาถึงศูนย์อวกาศบนเกาะทาเนงาชิมะ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2026 และขณะนี้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปล่อยจรวดส่งยานในช่วงปลายปีนี้
ยาน MMX จะขึ้นสู่อวกาศด้วยจรวด H3 ซึ่งเป็นจรวดรุ่นหลักของญี่ปุ่น ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ค.ศ. 2026 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปล่อยจรวดส่งยานไปดาวอังคาร ซึ่งเกิดขึ้นเพียงทุก ๆ 26 เดือน (ช่วงก่อนโลกโคจรแซงดาวอังคารไม่กี่เดือน)
ภารกิจครั้งนี้ เดิมมีกำหนดส่งยานขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ. 2024 ก่อนช่วงดาวอังคารใกล้โลก ในต้นปี ค.ศ. 2025 แต่ต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากปัญหาเรื่องจรวด H3 ต่อมาแม้จะเกิดความกังวลอีกครั้งหลังความล้มเหลวของจรวด H3 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2025 แต่ได้ตรวจพบปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็วว่า สาเหตุเป็นความผิดปกติที่ดาวเทียมสัมภาระหักออกจากจรวดท่อนบนทำให้ภารกิจยาน MMX สามารถดำเนินการต่อไปได้
หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน ยาน MMX จะเข้าสู่วงโคจรรอบดาวอังคารในปี ค.ศ. 2027 เพื่อเริ่มทำแผนที่และศึกษาดวงจันทร์บริวารทั้งสองดวงของดาวอังคาร ได้แก่ โฟบอส และดีมอส พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ลงจอดของยานบนดวงจันทร์โฟบอส จากนั้น ยาน MMX จะลงจอดบนโฟบอสในปี ค.ศ. 2029 เพื่อเก็บตัวอย่างดินประมาณ 10 กรัม ก่อนออกจากระบบของดาวอังคารในปี ค.ศ. 2030 และนำตัวอย่างดินดวงจันทร์โฟบอสกลับมาถึงโลกในปี ค.ศ. 2031 เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาต่อไป
ยาน MMX มีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบว่าดวงจันทร์บริวารทั้งสองของดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์น้อยที่แรงโน้มถ่วงของดาวอังคารจับเข้ามาเป็นบริวาร หรือเป็นชิ้นส่วนของดาวอังคารที่กระเด็นออกมาจากการพุ่งชนครั้งใหญ่แล้วมาโคจรรอบดาวอังคาร (คล้ายกับกระบวนการก่อตัวของดวงจันทร์ของโลกเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน) นอกจากนี้ ยาน MMX จะพยายามให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวอังคารและระบบสุริยะชั้นในอีกด้วย
ยานอวกาศ MMX ยังบรรทุกรถสำรวจ Idefix ซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างศูนย์การบินอวกาศเยอรมนี (DLR) และศูนย์การศึกษาอวกาศแห่งชาติฝรั่งเศส (CNES) รถสำรวจคันนี้มีมวล 25 กิโลกรัม มีล้อ 4 ล้อและขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะลงจอดบนดวงจันทร์โฟบอสก่อนที่ยาน MMX จะลงจอดเพื่อเก็บตัวอย่างดิน โดยรถสำรวจจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำมาก เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับการลงจอดอย่างปลอดภัย
ภารกิจครั้งนี้เป็นโครงการยานสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างจากวัตถุอื่นในระบบสุริยะครั้งล่าสุดของญี่ปุ่น ซึ่งยานเก็บตัวอย่างของญี่ปุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ คือ ยานฮายาบูสะ (Hayabusa) ที่เก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยอิโตกาวะ ส่งกลับถึงโลกในปี ค.ศ. 2010 และยานฮายาบูสะ 2 (Hayabusa2) ซึ่งเก็บตัวอย่างจากดาวเคราะห์น้อยริวกู ส่งกลับมายังโลกในปี ค.ศ. 2020