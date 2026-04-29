สส.ปชป.ทวงงบเยียวยาน้ำท่วม ชี้ 6 เดือนยังโอนไม่ครบ-บ้านพังได้เงินไม่คุ้มเสีย

นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ หารือสภาทวงถามความคืบหน้าการเยียวยาอุทกภัย หลังผ่านไป 6 เดือนยังไร้ความชัดเจน จี้รัฐตอบคำถามเงินซ่อมบ้าน 1,098 ล้านบาทจะโอนครบเมื่อไหร่ พร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์กรณีได้เงินไม่เป็นธรรม แฉกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กว่า 1,700 ราย ยังเคว้งรอเงินชดเชย 114 ล้านบาท
นายศักดิ์สิทธิ์ ได้นำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาเข้าหารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยพุ่งเป้าไปที่ความล่าช้าของระบบราชการที่ทำให้ความหวังของชาวบ้านต้องหลุดลอยมานานกว่าครึ่งปี โดยมีประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง
เรื่องที่ 1 เงินซ่อมบ้าน 1,098 ล้านบาท โอนช้า-ได้น้อย-อุทธรณ์ที่ไหน?
นายศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่า แม้จะมีการอนุมัติงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนจำนวน 1,098 ล้านบาท ครอบคลุม 60,000 ครัวเรือน และเริ่มมีการทยอยโอนเงินไปบ้างแล้ว แต่ปัญหาก็คือความล่าช้าและความคลุมเครือ
“อุทกภัยผ่านมา 6 เดือนแล้ว พี่น้องประชาชนรอคอยด้วยความหวัง แต่จนถึงวันนี้รัฐบาลยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะโอนเงินให้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ วันไหน อย่างไร ที่สำคัญคือเรื่องความยุติธรรม บางครอบครัวบ้านพังเสียหายหนักแต่ได้รับเงินเยียวยาน้อยนิดไม่คุ้มค่าความสูญเสีย ผมจึงขอถามไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ว่า พี่น้องจะสามารถอุทธรณ์หรือร้องเรียนข้อมูลที่ตกหล่นได้ที่หน่วยงานไหน” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าว
เรื่องที่ 2 เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 1,725 รายยังเคว้ง จี้ชดเชย 114 ล้านบาท
ในประเด็นด้านการเกษตร นายศักดิ์สิทธิ์ ระบุว่าได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลาที่ต้องสูญเสียสัตว์เลี้ยงไปกับกระแสน้ำ แต่ปัจจุบันยังมีเกษตรกรอีก 1,725 ราย วงเงินความเสียหายรวมกว่า 114 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแม้แต่บาทเดียว
จึงขอเรียกร้องไปยัง อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ช่วยชี้แจงกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเริ่มโอนเงินเยียวยาได้เมื่อไหร่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเงินไปตั้งตัวและกลับมามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้อีกครั้ง
“ยิ่งช้า ยิ่งไม่ชัดเจน ยิ่งยากต่อการอธิบายความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเข้าใจ ระบบราชการที่ยุ่งยากไม่ควรมาเป็นอุปสรรคต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ผมขอให้รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเร่งจัดการเรื่องนี้เป็นกรณีเร่งด่วนครับ” นายศักดิ์สิทธิ์ กล่าวสรุป