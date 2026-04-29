ตร.จับมือ Meta ปิดเพจพนัน ลุยเชิงรุกสกัดคอลเซ็นเตอร์

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ได้มีการประชุมความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท Meta ในการสกัดกั้นเพจพนันออนไลน์ทางแพลตฟอร์ม Facebook เมื่อวานนี้ โดยมี พ.ต.อ.จักร ถนัดอักษร ผู้กำกับการกลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณเบน ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประเทศไทย จากบริษัท Facebook ประเทศไทย, คุณ Avinash Raju และคุณ Fatima Laraib ผู้แทนจาก Meta Platforms, Inc ร่วมประชุม
ทั้งนี้ Meta ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปิดกั้นเพจ Facebook ที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย จากข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 27 เมษายน 2569 Meta ได้ดำเนินการปิดกั้นเพจที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ไปแล้วทั้งสิ้น 158,365 เพจ โดยถือเป็นอัตราการปฏิบัติตาม (Compliance Rate) ในระดับสูงในภูมิภาค สะท้อนถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์
พล.ต.ท.ไตรรงค์ เปิดเผยว่า ในความร่วมมือก้าวต่อไปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ Meta Platforms, Inc จะยกระดับการดำเนินการไปอีกขั้น ในการระงับเพจ คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ ในแพลตฟอร์ม Facebook โดยจะมีการค้นหาเชิงรุกเพื่อดำเนินการปิดกั้นอย่างรวดเร็ว และจะไม่มุ่งเน้นการดำเนินการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เท่านั้น แต่จะขยายการค้นหาเชิงรุกเพื่อปิดกั้นเพจและเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Scam Center ในทุกรูปแบบด้วย อาทิ การหลอกลงทุน หลอกทำงานออนไลน์ เป็นต้น โดยจะใช้เครื่องมือและฐานข้อมูลในการตรวจสอบเพจที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยและปิดกั้นทันทีอย่างรวดเร็ว เพื่อลดจำนวนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุด
นอกจากนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังร่วมกับ Facebook ประเทศไทย และ Meta Platforms, Inc. จัดทำหลักสูตร “พลเมืองดิจิทัล 101 (Digital Citizenship 101)” ร่วมกับหลากหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยี และยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครูและเยาวชนไทยใน 437 โรงเรียนนำร่อง ให้มีความรู้เท่าทันภัยออนไลน์และการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างรับผิดชอบ โดยหลักสูตรจะเปิดให้ครูและสาธารณะได้เข้าเรียนได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้