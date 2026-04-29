"สมชัย"ยื่น กกต.ฟันผู้สมัคร สส.ขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ยื่น กกต. แล้ววันนี้
กรณีอดีตอัยการที่ถูกคำสั่งคณะกรรมการอัยการ ไล่ออกจากราชการเมื่อปี 2561 ด้วยเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และปี 2562 ด้วยเหตุทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง แต่มาสมัครรับเลือกตั้งในปี 2566 และ 2569 โดย กกต. ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
กกต. อาจผิดหลง หรือ สะเพร่า ประมาทเลินเล่อในขั้นรับสมัครได้ เพราะผู้สมัครมีจำนวนมาก
แต่เมื่อยื่นหลักฐานครบถ้วนและ
ชี้เป้าขนาดนี้ หาก กกต. ยังทำเฉย ไม่แจ้งความคดีอาญาโดยเร็ว รอดูครับว่า จะมีอะไรตามมา
หลักฐานที่ยื่นวันนี้
1. คำพิพากษาศาลปกครอง 2 ฉบับ (ยาว 17 หน้า และ 29 หน้า)
2. หลักฐานการสมัคร สส. บัญชีรายชื่อ ของ พรรคพลัง ในปี 2566
3. หลักฐานการสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ของพรรคไทยสร้างไทย ในปี 2569