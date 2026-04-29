MEA ชวนเที่ยวงาน 100 ปี สวนลุมพินี มั่นใจระบบไฟฟ้ามั่นคงตลอดงาน

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ 26–30 เมษายน 2569 พร้อมยืนยันความพร้อมในการดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกกิจกรรม และสร้างความสว่างไสวตลอดการจัดงาน
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สวนลุมพินี โดย MEA ได้ร่วมสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบการภายในงาน
ภายในงานพบกับกิจกรรมและการแสดงมากมาย อาทิ การแสดง Multimedia Mapping ชุด “วนสาธารณ์ พระราชปณิธานรัชกาลที่ 6” บริเวณหอนาฬิกา การแสดงดนตรี ณ ศาลาภิรมย์ภักดีและลุมพินีสถาน รวมถึงการแสดงระบำน้ำพุดนตรีบริเวณฝั่งถนนพระรามที่ 4 นอกจากนี้ ยังมีโซนร้านอาหารและร้านค้าหลากหลายให้ประชาชนได้เลือกสรร
MEA ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระสำคัญครบรอบ 100 ปี ของสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ณ สวนลุมพินี ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2569