12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดใน กทม.

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 16.4 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐาน 37.5 มคก./ลบ.ม.) โดยฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง ภาพรวมคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี
12 อันดับของค่าฝุ่นPM2.5 เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร
1 เขตลาดกระบัง 22.3 มคก./ลบ.ม.
2 เขตประเวศ 21.9 มคก./ลบ.ม.
3 เขตหลักสี่ 21.7 มคก./ลบ.ม.
4 เขตสัมพันธวงศ์ 21.5 มคก./ลบ.ม.
5 เขตหนองจอก 20.7 มคก./ลบ.ม.
6 เขตสายไหม 20.7 มคก./ลบ.ม.
7 เขตบางคอแหลม 20.3 มคก./ลบ.ม.
8 เขตจตุจักร 19.7 มคก./ลบ.ม.
9 เขตบางนา 19.7 มคก./ลบ.ม.
10 เขตวังทองหลาง 19.5 มคก./ลบ.ม.
11 เขตลาดพร้าว 19.4 มคก./ลบ.ม.
12 เขตมีนบุรี 19.3 มคก./ลบ.ม.