กพช.ไฟเขียวปรับอัตราค่าไฟฟ้าก้าวหน้า พร้อมเปิดราคารับซื้อโซลาร์ภาคประชาชน

วันนี้ (29 เม.ย.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่ 175) ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมพิจารณา 2 เรื่องหลัก และมีมติ ดังนี้
การปรับปรุงนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
1.เห็นชอบปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า (Progressive rate) สำหรับ 200 หน่วยแรก อัตราไม่เกิน 3 บาท/หน่วย ภายใน มิ.ย. 69 และการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่า 200 หน่วยขึ้นไป เป็นอัตราส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มอบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณานำเงินผลประหยัดจากมูลค่าการจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการแยกก๊าซของโรงแยกก๊าซ (Bypass Gas) จำนวน 369,568,004.06 บาท มาเป็นส่วนลดค่า Ft ในงวดเดือน พ.ค. - ส.ค. 69 สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 200 หน่วย/เดือน
3.ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย ร่วมกับ กกพ. ศึกษาแนวทางติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับบ้านอยู่อาศัย และนำเสนอผลการศึกษาต่อ กพช. โดยเร็ว
ส่งเสริม Solar Rooftop สำหรับภาคประชาชน
1. เห็นชอบรูปแบบ Net Billing เป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินปริมาณ 500 MW ปริมาณเสนอขายไม่เกิน 5 กิโลวัตต์/มิเตอร์รับซื้อไฟฟ้า ราคารับซื้อ 2.20 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี
2. มอบ กกพ. ออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามแนวทางส่งเสริม Solar Rooftop ภายใน มิ.ย. 2569 รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) และอุปกรณ์รองรับ