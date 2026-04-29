xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 8 ลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 71,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 10.38 น. ครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 71,000.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,800.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,800.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,387.32 บาท