เตือนภัย! “ทดลองสินค้าฟรี” คำอุบายลวงจากมิจฉาชีพแฝงตัวมาหลอกให้ทำภารกิจ

เพจตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท. โพสต์ระบุว่า ระวังไว้ให้ดี ทดลองสินค้าฟรี อาจเป็นคำหลอกลวงจากมิจฉาชีพ เนื่องจากมิจฉาชีพแฝงตัวมาหลอกให้ทำภารกิจ โดยอ้างจะให้สินค้าไปทดลองฟรี ๆ เพียงลงทะเบียนผ่านลิงก์ สุดท้ายอาจทำให้สูญเงิน
กลลวงของมิจฉาชีพ
- เหยื่อล่อ : เห็นโฆษณาแจกของฟรี ดูดี น่าเชื่อถือ (แบรนด์ดังปลอม)
- เปลี่ยนสนาม : ให้แอดไลน์กลุ่ม รับสิทธิ์ แต่ถูกชวนเข้ากลุ่ม VIP "ทำกิจกรรมลงทุน"
- ตกเบ็ด : ช่วงแรกให้เงินยอดเล็ก ๆ รับเงินปันผลจริง (สร้างความไว้วางใจ)
- ปิดเกม : พอยอดใหญ่ (หลักแสน-ล้าน) อ้าง "ระบบขัดข้อง" หรือ "ข้อมูลผิด"
- บีบคั้น : บังคับให้โอนเงิน "ค่าแก้ไข" หรือ "ค่าปลดล็อก" เงินเก่าจะหายหมด
สัญญาณอันตรายที่ต้องระวัง
- สินค้าแบรนด์ดัง แต่ให้แอดไลน์ส่วนตัว/กลุ่ม (ผิดปกติ)
- ต้องทำ "กิจกรรม/ลงทุน" ถึงจะได้ของหรือกำไร (กลโกง)
- มีให้ "ลงเงินก่อน" เพื่อทำยอด (ไม่มีจริง)
- เมื่อถอนไม่ได้ จะให้ "โอนเพิ่ม" (หลอกลวง)