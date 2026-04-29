เปิดตลาดทองคำร่วง 350 บาท รูปพรรณขายออก 71,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.00 น. ครั้งที่ 1 ปรับลง 350 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 70,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 70,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 71,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 69,144.76 บาท