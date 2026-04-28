‘‘เบิร์ด วันว่างๆ’โพสต์ขอโทษปมใช้กาวยาแนว ยอมรับไม่คิดจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เบิร์ด วันว่างๆ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โพสต์คลิประบุว่า "ผมต้องขอกราบขอโทษ พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ FC ในนี้ ที่ผมได้เอาแป้ง หรือยาแนวไปทาประพี่ๆ น้องๆ คนไหน ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ น้อมรับผิดครับ ว่ากันไปตามกระบวนการ

ผมไม่ได้แถนะครับ ผมไม่อยากจะพูดเยอะ พอผมออกมาพูดก็หาว่าผมแถ คือผมออกมาครั้งนี้ไม่ได้มาขอโอกาสหรือมาขออะไรจากใคร คนเราผิดแล้วผิดอีก ผมเข้าใจครับ ผมสำนึกผิดอยู่แล้วครับ กลับมาทำเหมือนเดิมอีก ผมไม่คิดว่าจะมาเป็นเรื่องราวใหญ่ขนาดนี้

ผู้ใหญ่หรือเพจไหนเอาไปลงเรื่องราวต่างๆ ผมไม่ถือสานะครับ คอนเทนต์ผมทำเพื่อความบันเทิง จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ไม่ได้ เรื่องมันเกิดไปแล้ว ผมขอแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ผมไม่ได้มาขอโอกาสสังคมนะครับ ก่อนหน้านี้ผมแก้ไขปรับปรุงตัวเองแล้วครับ ผมไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องราวบานปลายขนาดนี้

พี่ๆ หรือเพจใหญ่ๆ ที่กำลังซ้ำเติมผมอยู่ ผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่จะออกหมายมาให้ผมรับทราบข้อกล่าวหา คอนเทนต์มันเลี้ยงอาชีพผม แต่ถ้ามันไปกระทบกระเทือนคนอื่น ผมขอโทษครับ

คนเราผิดแล้วผิดอีก แล้วมานั่งขอโทษอีก ผมเข้าใจครับ แต่ถ้าใครรู้จักผม ลึกๆแล้วนิสัยผม สันดานผมไม่ใช่แบบนั้น ผมขอโทษจากใจครับ"