กทม.วางศิลาฤกษ์อาคาร รพ.บางนากรุงเทพมหานคร ขยายบริการทางการแพทย์

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาสวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น และอาคารศูนย์เอราวัณ ณ บริเวณโรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร เขตบางนา
โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสมัชชามหาคณิสสรคณะสงฆ์ไทยฝ่ายมหานิกาย เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และพระพรหมวชิรคุณาธาร (โกศล มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่
สำหรับอาคารโรงพยาบาลและอาคารศูนย์เอราวัณแห่งใหม่นี้ ออกแบบเป็นอาคารสูง 10 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 324 เตียง กำหนดระยะเวลาดำเนินงาน 900 วัน
โดยการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ครอบคลุมพื้นที่ด้านใต้ของกรุงเทพมหานคร เขตบางนา เขตพระโขนง เขตสวนหลวง เขตวัฒนา เขตประเวศ เขตคลองเตย อ.บางพลี อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานครเปิดให้บริการในอาคารผู้ป่วยนอกชั่วคราว (OPD) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะทางหลากหลายสาขา
การวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นพัฒนาโรงพยาบาลสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง เพื่อดูแลประชาชนในเขตบางนาและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต